Ксения Собчак подогрела слухи о второй беременности

В последнее время в Сети ходят слухи о беременности Ксении Собчак. Именно этим сторонники версии о скором прибавлении в семье новоиспеченного политика объясняют то, что 14 марта кандидат в президенты России расплакалась во время теледебатов. Некоторые ее наряды и правда наводят на мысль об «интересном положении». Журналистам удалось получить ответ на вопрос от самой Ксении.

«Многие заметили, что в конце кампании вы несколько изменили стиль одежды. Даже предположили, что вы беременны. Это правда?» — спросила у нее телеведущая Марина Ким в посвященном выборам эфире на Первом канале.

«Ну, у нас же все-таки политическая программа, давайте обсуждать политику», — сказала Собчак.

Первую беременность Ксении удалось успешно скрывать почти до родов. Как считаете, в положении ли звезда сейчас?

Фото: instagram