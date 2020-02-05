«Она околачивалась возле "Иванушек"»: Андрей Григорьев-Аполлонов подает в суд на лжепродюсера за клевету

После выхода скандального интервью Григорьев-Аполлонов назвал Сазыкину аферисткой и попросил всех журналистов «гнать ее в шею». Казалось бы ситуация утихла, но Андрей намерен защитить свое честное имя в суде, а лжепродюсера привлечь к ответственности за клевету.

«Эта Сазыкина никогда не была его помощницей. Она околачивалась вокруг группы "Иванушки International", преследовала их и делала совместные фотографии. Теперь выдает себя за концертного директора коллектива», — прокомментировал «СтарХиту» адвокат Александр Бенхин.

Сам Григорьев-Аполлонов также говорил, что Сазыкина была из первого поколения фанаток группы, кто был готов на все, лишь бы прикоснуться к кумирам.