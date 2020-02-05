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«Она околачивалась возле "Иванушек"»: Андрей Григорьев-Аполлонов подает в суд на лжепродюсера за клевету

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Леся Сазыкина не скрывает своих чувств к рыжему «иванушке»

Фото: ВКонтакте

Несколько недель назад некая Леся Сазыкина заявила, что у нее растет внебрачный сын от артиста. Рыжий «иванушка» не намерен оставлять подобную ложь безнаказанной.

Андрей Григорьев-Аполлонов со своим адвокатом Александром Бенхиным работает над составлением иска в суд, которым хочет привлечь к ответственности Лесю Сазыкину. Девушка несколько недель назад на всю страну заявила, что у нее родился сын от рыжего «иванушки».

После выхода скандального интервью Григорьев-Аполлонов назвал Сазыкину аферисткой и попросил всех журналистов «гнать ее в шею». Казалось бы ситуация утихла, но Андрей намерен защитить свое честное имя в суде, а лжепродюсера привлечь к ответственности за клевету.

«Эта Сазыкина никогда не была его помощницей. Она околачивалась вокруг группы "Иванушки International", преследовала их и делала совместные фотографии. Теперь выдает себя за концертного директора коллектива», — прокомментировал «СтарХиту» адвокат Александр Бенхин.

Сам Григорьев-Аполлонов также говорил, что Сазыкина была из первого поколения фанаток группы, кто был готов на все, лишь бы прикоснуться к кумирам.

Издание выяснило, что Леся Сазыкина нечиста на руку и присвоила деньги, которые «Иванушки International» когда-то направляли на благотворительность. «Все эти страсти давно утихли, и она, видимо, решила придумать историю с внебрачным ребенком, чтобы напомнить о себе», — рассказали «СтарХиту» в окружении Андрея Григорьева-Аполлонова.

Леся Сазыкина пока молчит и не реагирует на информацию о суде и от своих слов о якобы романе с Андреем не отказывается.

Напомним, Сазыкина заявила, что много лет состояла в тайной связи с Григорьевым-Аполлоновым, даже когда тот был женатым человеком. Она также утверждала, что растит 9-летнего внебрачного сына артиста. На «откровенность» Сазыкина решилась после развода Григорьева-Аполлонова с женой Мариной.

Фото и видео: Instagram, vk.com

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