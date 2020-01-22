«Знала, что он будет моим»: продюсер рассказала о тайном романе с рыжим «иванушкой» и ребенке от него

Леся и Андрей познакомились, когда девушке было всего 17 лет — в 1997 году. Через знакомых она попала на работу менеджером у артистов, а позже стала тур-менеджером группы «Иванушки». Всем она говорила, что ей есть уже 18 лет. Когда Григорьев-Аполлонов узнал, что Олеся несовершеннолетняя, то прозвал ее малявкой, и это прозвище «приклеилось» к ней на много лет.

«Кстати, одной из моих обязанностей было читать по вечерам ребятам письма от поклонниц. Игорь Матвиенко считал, что это настраивает их на творческий и рабочий лад», — рассказывает продюсер «КП».

Долгое время девушка была шатенкой, а потом перекрасилась в рыжий и Григорьеву-Аполлонову новый цвет менеджера понравился. «Ходи так. Тебе идет. Теперь ты моя», — в шутку обронил артист, а для молодой девушки эти слова стали надеждой. Тогда, по воспоминаниям Сазыкиной, их отношения перешли на новый уровень.