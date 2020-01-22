«Знала, что он будет моим»: продюсер рассказала о тайном романе с рыжим «иванушкой» и ребенке от него
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Фото: VK.com
Музыкальный продюсер Леся Сазыкина в интервью «Комсомольской правде» рассказала, что у нее есть ребенок от солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Аполлонова. Признаться в том, что у нее многолетний роман с артистом, Сазыкина решилась только после того, как артист развелся с супругой.
Леся и Андрей познакомились, когда девушке было всего 17 лет — в 1997 году. Через знакомых она попала на работу менеджером у артистов, а позже стала тур-менеджером группы «Иванушки». Всем она говорила, что ей есть уже 18 лет. Когда Григорьев-Аполлонов узнал, что Олеся несовершеннолетняя, то прозвал ее малявкой, и это прозвище «приклеилось» к ней на много лет.
«Кстати, одной из моих обязанностей было читать по вечерам ребятам письма от поклонниц. Игорь Матвиенко считал, что это настраивает их на творческий и рабочий лад», — рассказывает продюсер «КП».
Долгое время девушка была шатенкой, а потом перекрасилась в рыжий и Григорьеву-Аполлонову новый цвет менеджера понравился. «Ходи так. Тебе идет. Теперь ты моя», — в шутку обронил артист, а для молодой девушки эти слова стали надеждой. Тогда, по воспоминаниям Сазыкиной, их отношения перешли на новый уровень.
После началась учеба в институте, которую было трудно совмещать с работой со звездами. Кстати, писать проекты студентке помогал Игорь Сорин.
На вручении диплома рыжий «иванушка» подарил Лесе цветы, шкатулку и огромного медведя. Подарки она хранит до сих пор.
Когда Лесе Сазыкиной исполнилось 20, роман с Андреем Григорьевым-Аполлоновым закрутился стремительнее. Но после первой совместной ночи артист попросил девушку не распространяться о случившемся, потому что тогда он жил с первой гражданской женой Марией Лопатовой. И влюбленные стали встречаться тайно.
«Мне было обидно, но я всегда знала, что он будет моим», — говорит Леся. Долгие годы их роман был тайным, и продолжался даже когда Григорьев-Аполлонов женился на второй супруге Марине и у них появились дети.
«Он был влюбчивый, но я терпела и ждала. Но Андрей сказал, чтобы я перестала надеяться и устраивала свою личную жизнь», — говорит Леся. Но каждый раз после его звонка она бежала к нему со всех ног. За годы отношений они то прекращали общение, то вновь были вместе.
Фото: VK.com
«Когда у Андрея родился первенец от жены Марины, он позвонил мне и предложил быть крестной его сына. Я казала, что буду только женой или никем», — откровенничает Леся.
Фото: Instagram
Вскоре Леся Сазыкина собралась замуж, будучи беременной от «иванушки», но у нее случился выкидыш. Долгое время она не могла забеременеть. Отношения в семье не ладились. И через несколько лет она опять поняла, что ждет ребенка от Григорьева-Аполлонова. Муж знал о ее романе, но записал родившегося в 2013 году мальчика на себя. Окончательно семья продюсера распалась, когда малышу было около двух лет.
Григорьев-Аполлонов увидел своего тайного сына, когда тому было уже семь месяцев. Все время он был рядом и помогал ребенку деньгами. «У нас с Андреем до последнего времени все оставалось как прежде. Только встречи - и ничего больше», — говорит продюсер.
После развода с женой Мариной артист очень переживал, но сразу позвонил Лесе. «Тему бывшей жены мы не затрагиваем. Но сейчас, когда он свободен, мы снова возобновили отношения. Андрей стал больше времени проводить с сыном, — признается Сазыкина. — «Мы часто видимся. Я даю ему понять, что если буду с ним, то навсегда. Я уже устала и морально, и физически... Мне скоро 40 лет, я хочу семью. Думаю, у нас, несмотря на все страдания, история с хеппи-эндом».
Фото: Instagram
Андрей Григорьев-Аполлонов эмоционально отреагировал на опубликованную историю и откровения Леси. В комментарии «СтарХиту» артист назвал Сазыкину аферисткой.
«Гоните в шею! Это неправда, внебрачного ребенка у меня нет. Я ей написал только что, она сказала, мол, вообще ни при чем. Первое поколение "Иванушек" было готово на все, лишь бы до нас дотронуться. Она как раз из их числа», — прокомментировал Андрей Григорьев-Аполлонов.
Фото и видео: Instagram, VK.com
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