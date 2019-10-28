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Данила Козловский и Ольга Зуева ждут первенца

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Многое из личной жизни актеры скрывают даже от близких

Фото: Starface

Актеры живут вместе уже четыре года.

34-летний Данила Козловский и его любимая девушка — 32-летняя актриса и режиссер Ольга Зуева впервые станут родителями. Несмотря на то, что они вместе уже несколько лет, афишировать подробности личной жизни не любят. Поэтому долгое время поклонники Данилы и Ольги скептически относились к их роману, подозревая пару в пиаре. Теперь все сомнения развеяны — они ждут ребенка.

Для друзей актеров новость не стала неожиданной, сообщает «СтарХит», но многие даже самые близкие не знают о скором пополнении в их семье. Так, в разговоре с изданием брат Козловского признался, что не в курсе того, что скоро станет дядей.

«Они счастливы, — рассказывают друзья пары. — Они успешные, много достигли и давно вместе. Решение завести ребенка было осознанным. Ольга уже не может скрывать животик, и она стала еще красивее».

Данила Козловский и Ольга Зуева

Фото: Starface

Похоже, рожать Зуева будет в США, где долгое время жила и проводит там уже несколько недель. В компании собаки Груши, подобранной вместе с Данилой на дороге, актриса наслаждается отдыхом. В Россию Зуева перебралась после знакомства с Козловским, которое произошло на вечеринке общих друзей.

Пока Ольга отдыхает в США и готовится к материнству, Данила много гастролирует и зарабатывает деньги для семьи.

Фото: Instagram, Starface

Видео: Ты не поверишь!

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