Данила Козловский и Ольга Зуева ждут первенца

Для друзей актеров новость не стала неожиданной, сообщает «СтарХит», но многие даже самые близкие не знают о скором пополнении в их семье. Так, в разговоре с изданием брат Козловского признался, что не в курсе того, что скоро станет дядей.

«Они счастливы, — рассказывают друзья пары. — Они успешные, много достигли и давно вместе. Решение завести ребенка было осознанным. Ольга уже не может скрывать животик, и она стала еще красивее».