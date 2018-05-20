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Второе платье, кольцо с историей и маленькая копия принцессы Дианы: свадьба Меган Маркл и принца Гарри не сходит с первых страниц

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Меган Маркл и принц Гарри
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Мировые СМИ и интернет-пользователи продолжают обсуждать королевскую свадьбу.

Вчера, 19 мая, 36-летняя актриса Меган Маркл стала женой 33-летнего принца Гарри. Мировые СМИ и интернет-пользователи продолжают обсуждать событие, которое стало одной из самых стильных и необычных королевских свадеб. «С таким удовольствием вчера посмотрела свадьбу Гарри и Меган. Слез было не остановить ...Как они смотрели друг на друга, сколько стильных моментов... Восторг», — пишет солистка поп-группы «Фабрика» Саша Савельева.

Так, у невесты принца было два платья. Первое восхитило многих своим кроем. «Единственно правильный выбор фасона платья для женщины, второй раз выходящей замуж за мужчину младше себя», — прокомментировала наряд бывшая супруга Дмитрия Пескова Екатерина.

Официальные представители королевской семьи тем временем опубликовали эскизы дизайнера Клэр Уэйт Келлер: «Герцогиня и миссис Уэйт Келлер работали над дизайном платья вместе, отдавая дань элегантности минимализма, используя классические приемы Дома Givenchy. Вуаль представляла флору 53 государств Содружества наций».

Второе платье было чуть более откровенным, но в то же время сдержанным. Его Меган надела на торжественный ужин в Фрогмор-хаус, куда были приглашены и такие знаменотости Джордж Клуни, Опра Уинфри, Элтон Джон, Том Харди и семейство Бекхэмов.

В меню были совсем не аристократические бургеры, сладкая вата, а также коктейль из рома с имбирем под шутливым названием «Когда Гарри встретил Меган». Цвет этого напитка напоминал цвет кудрей расставшегося с холостяцкой свободой принца, передает DailyMail.

Гости веселились до утра. Дэвида Бекхэма пользователи Сети «отругали» за то, что он жевал жвачку, нарушая тем самым все правила приличия. А Элтон Джон, по слухам, сыграл несколько мелодий на пианино.

На пальце новоиспеченной герцогини Сассекской заметили кольцо, принадлежавшее ранее принцессе Диане.

А очаровательная принцесса Шарлотта показалась многим очень похожей на Леди Ди.

Слова, которые посвятил Гарри своей новоиспеченной супруге, тронули всех, кто их слышал или читал. Поблагодарив за организацию торжества, он обратился к ней: «Я так мечтал провести остаток моей жизни с тобой».

Присоединяемся к поздравлениям и желаем счастья этой паре!

Фото: globallookpress, eastnews

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