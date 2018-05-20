Второе платье, кольцо с историей и маленькая копия принцессы Дианы: свадьба Меган Маркл и принца Гарри не сходит с первых страниц

Вчера, 19 мая, 36-летняя актриса Меган Маркл стала женой 33-летнего принца Гарри. Мировые СМИ и интернет-пользователи продолжают обсуждать событие, которое стало одной из самых стильных и необычных королевских свадеб. «С таким удовольствием вчера посмотрела свадьбу Гарри и Меган. Слез было не остановить ...Как они смотрели друг на друга, сколько стильных моментов... Восторг», — пишет солистка поп-группы «Фабрика» Саша Савельева.

Так, у невесты принца было два платья. Первое восхитило многих своим кроем. «Единственно правильный выбор фасона платья для женщины, второй раз выходящей замуж за мужчину младше себя», — прокомментировала наряд бывшая супруга Дмитрия Пескова Екатерина.

Официальные представители королевской семьи тем временем опубликовали эскизы дизайнера Клэр Уэйт Келлер: «Герцогиня и миссис Уэйт Келлер работали над дизайном платья вместе, отдавая дань элегантности минимализма, используя классические приемы Дома Givenchy. Вуаль представляла флору 53 государств Содружества наций».