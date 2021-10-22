Очень заразен, но не вытеснит «дельту»: что известно о новом штамме коронавируса AY.4.2

По их мнению, новая мутация под названием AY.4.2 является более опасным продолжением индийского варианта, поскольку оказалась на 10-15% заразнее. «Для сравнения, штамм "дельта" на 100% (в два раза) более заразен в сравнении с "нулевым" уханьским штаммом», — сказал вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский «РБК».

Однако, несмотря на свою способность к более быстрому заражению, обнаруженный штамм не сможет вытеснить доминантную «дельту» пока его характеристики не окажутся схожи с этим вариантом. То есть при отсутствии способности прикрепляться к какому-нибудь популярному и распространенному рецептору AY.4.2 не станет превалирующим, отметил глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, вирусолог Александр Чепурнов.

«Вирус цепляется к клетке, а дальше клетка сама переправляет его внутрь и включает в генетическую систему, после чего начинает производить за счет своих же ресурсов новые клетки вируса. Если у этого штамма что-то измененное, но нет конкретной мутации, которая дала преимущество «дельте», значит, он точно так же погибнет, как все остальные. Ни один другой вариант пока не в состоянии даже близко конкурировать с «дельтой», — рассказал вирусолог «Газете.Ru».

Однако AY.4.2 имеет потенциал к дальнейшему распространению. К тому же, если новый вариант вируса не будет более смертельным и сможет вытеснить «дельту», человечество может ожидать конец пандемии. «Даже если штамм будет заразнее, чем все существующие, но не будет вызывать тяжелых последствий, то он сможет занять свое место в структуре заболеваемости и ежегодно обеспечивать какое-то количество заболевших, но не будет доминировать над другими группами остро-респираторных инфекций», — пояснил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

В связи с активным распространением коронавируса за последние сутки установлено несколько антирекордов. Первый максимум установлен по общему числу заболевших по России, зарегистрирован 37 141 новый случай, а второй по количеству летальных исходов: умерло 1064 человека.

Кроме того, количество заражений в Москве достигло 8 166 человек, такие показатели не наблюдались с конца июня. В Подмосковье за сутки выявили 2 428 новых случаев, а в Санкт-Петербурге — 3 233.

Из-за столь стремительного роста числа заболевших в России с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни с сохранением заработной платы, а в Москве и Подмосковье вводится локдаун.