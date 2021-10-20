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Владимир Путин ввел нерабочие дни в России с 30 октября

Президент России отметил, что пока режим нерабочих дней будет действовать до 7 ноября, однако при необходимости они могут быть продлены. Глава государства также уточнил, что темпы вакцинации населения по-прежнему недостаточные, и призвал сделать прививку.
Владимир Путин ввел нерабочие дни в России с 30 октября

Владимир Путин провел совещание с членами правительства по ситуации с пандемией COVID-19 в России.

Президент принял решение ввести нерабочие дни из-за ситуации с коронавирусом в России. Этот режим будет действовать с 30 октября по 7 ноября, однако в случае необходимости может быть продлен. Заработная плата сохраняется на весь период.

В некоторых регионах нерабочие дни могут быть введены с 23 октября или продлены.

Глава государства отметил, что темпы вакцинации от коронавируса по-прежнему недостаточные, и призвал не тянуть с прививкой:

«У нас только два способа пройти через этот период: переболеть или вакцинироваться, но лучше вакцинироваться», — заявил он, выразив недоумение, почему граждане с хорошим образованием и даже научными ступенями не хотят сделать прививку. Путин добавил, что вакцинация снимает риски заболевания или риски тяжелых осложнений и угрозу смерти.

Президент подчеркнул, что в том случае, если в семье кто-то заболел коронавирусом, всем сожителям необходимо уйти на самоизоляцию:

«Если у вас в семье кто-то заболел, вам нужно тоже получить больничный и остаться дома», — заявил он.

Ранее по всей стране начали вводить новые ограничения по коронавирусу. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых мерах, введенных в столице.

Фото: Global Look press