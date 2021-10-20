Владимир Путин ввел нерабочие дни в России с 30 октября

В некоторых регионах нерабочие дни могут быть введены с 23 октября или продлены.

Глава государства отметил, что темпы вакцинации от коронавируса по-прежнему недостаточные, и призвал не тянуть с прививкой:

«У нас только два способа пройти через этот период: переболеть или вакцинироваться, но лучше вакцинироваться», — заявил он, выразив недоумение, почему граждане с хорошим образованием и даже научными ступенями не хотят сделать прививку. Путин добавил, что вакцинация снимает риски заболевания или риски тяжелых осложнений и угрозу смерти.

Президент подчеркнул, что в том случае, если в семье кто-то заболел коронавирусом, всем сожителям необходимо уйти на самоизоляцию:

«Если у вас в семье кто-то заболел, вам нужно тоже получить больничный и остаться дома», — заявил он.

Ранее по всей стране начали вводить новые ограничения по коронавирусу. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новых мерах, введенных в столице.