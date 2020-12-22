Оболенцева после развода с Гигинеишвили закрутила роман с израильским бизнесменом

«У Нади новые прекрасные отношения с израильтянином американского происхождения, живущим между Россией и Америкой. Именно на его джете их так и не пустили из Тулума в США — границы на замке», — написала Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Действительно, в последние несколько месяцев Надежда Оболенцева редко появлялась в Москве и регулярно публиковала в Instagram фотографии из путешествий и с пляжей.