Оболенцева после развода с Гигинеишвили закрутила роман с израильским бизнесменом
Фото: Instagram Надежды Оболенцевой
«У Нади новые прекрасные отношения с израильтянином американского происхождения, живущим между Россией и Америкой. Именно на его джете их так и не пустили из Тулума в США — границы на замке», — написала Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».
Действительно, в последние несколько месяцев Надежда Оболенцева редко появлялась в Москве и регулярно публиковала в Instagram фотографии из путешествий и с пляжей.
В июле 2019 года светская Москва гуляла на свадьбе режиссера Резо Гигинеишвили и его избранницы Надежды Оболенцевой. Год спустя в Сети появились слухи о том, что в отношениях пары не все так гладко. Позднее стало известно о разводе Оболенцевой и Гигинеишвили, который вскоре уже проводил время на фестивале «Кинотавр» в компании другой женщины.
Напомним, до брака с Резо Гигинеишвили Надежда Оболенцева была замужем за бизнесменом Денисом Михайловым, потом стала женой совладельца «Нефтегазиндустрии» Айрата Исхакова. Недавно она заявила, что не считает развод поводом для грути и переживаний, а поле расставаний с любимыми мужчинами всегда готова к счастливой жизни и новым отношениям.
Фото: instagram
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