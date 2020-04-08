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Обещал — сделал: «самый сексуальный политик России» женился на «самой красивой стюардессе» в СИЗО

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Михаил Абызов

Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress

Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов женился на матери своего ребенка в СИЗО «Лефортово».

Чуть больше месяца назад впервые ставшая мамой стюардесса Валентина Григорьева рассказала о намерении заключить брак с находящимся в СИЗО экс-политиком Михаилом Абызовым. Церемония бракосочетания была назначена на 25 марта.

«25 марта в СИЗО "Лефортово" состоялась церемония бракосочетания бывшего министра по вопросам Открытого правительства России Михаила Абызова», — подтвердил факт женитьбы пары ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников в беседе с корреспондентом ТАСС в среду, 8 апреля.

История любви «самой красивой стюардессы» Валентины Григорьевой и «самого сексуального политика» Михаила Абызова прогремела в Сети чуть более двух лет назад. Абызов «встретил» Григорьеву в соцсетях и смог очаровать красавицу-стюардессу, сестру «ангела» Victoria's Secret. В октябре 2018 года у пары родился сын. В марте 2019 года экс-политик был арестован, сейчас ему вменяется создание преступного сообщества, отмывание денежных средств в особо крупном размере, незаконное предпринимательство и мошенничество в особо крупном размере. Несмотря на эти события, Валентина не оставила Михаила. Несколько месяцев назад экс-политик сделал своей избраннице предложение, и она согласилась выйти за него замуж в не самое радужное для пары время.

В конце марта Мосгорсуд продлил Абызову срок содержания под стражей на три месяца, а всего на срок до 15 месяцев.

Фото и видео: Instagram

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