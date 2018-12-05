Новый год в СИЗО: суд продлил арест Кокорину и Мамаеву

Этой осенью Александр Кокорин и Павел Мамаев стали настоящими знаменитостями. Даже те, кто далек от спорта, слышали о «плохих парнях российского футбола», отметивших десятилетие своей дружбы буйным весельем. Сегодня СМИ сообщили: ребята отпразднуют новый год в СИЗО: Тверской суд Москвы продлил их арест на два месяца.

Спортсмены обвиняются в побоях и хулиганстве после участия в драке с директором департамента минпромторга Денисом Паком и генеральным директором автомобилестроительного института НАМИ Сергеем Гайсиным, а также нападения на водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. 11 октября все участники побоища — Мамаев, Кокорин, его младший брат Кирилл и футболист-любитель Александр Протосавицкий — были арестованы на срок до 8 декабря.

На слушании о продлении срока Павел Мамаев пытался уговорить следователей отпустить его под домашний арест, утверждая что драка случилась неожиданно, злого умысла он не имел и вообще отдал 15 своей жизни российскому футболу. Мужчину поддерживала жена Алана Мамаева, несмотря на рассказы о его многочисленных изменах. Женщина хочет, чтобы ее дети встретили Новый год с папой.

Александр Кокорин признает свою вину частично: «Мой удар Паку — был в ответ на оскорбления. Почему мне были предъявлены обвинения по Соловчуку, где четко видно, что пальцем я его не трогал, мне непонятно».

Юристы также отметили, что нахождение спортсменов плохо влияет на их физическую форму. Спортивные клубы прислали положительные характеристики. Родные были готовы оплатить залог. Тем не менее суд остался непреклонным.

Фото: instagram

Текст: Роза Ветрова