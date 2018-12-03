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«Он опять с ней переписывается»: Алана Мамаева обвинила в измене мужа, находящегося в СИЗО

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я выбрал вместо рекламы.
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Алана и Павел Мамаевы

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Как считает 31-летняя модель Алана Мамаева, ее супруг, 30-летний экс-футболист Павел Мамаев, умудряется общаться с другой девушкой, даже находясь в СИЗО.

Жена футболиста Павла Мамаева, который вместе со своим другом Александром Кокориным до сих пор находится в СИЗО, устроила в соцсетях настоящий скандал. Девушка открыто обвинила Павла в измене, опубликовав пост с мобильным номером его предполагаемой любовницы и сообщив интернет-пользователям, что соперница проживает в Вильнюсе. Дальнейшими подробностями Алана поделилась с подписчиками уже в прямом эфире Instagram.

«Эти дни я на него орала. А сегодня он опять с ней переписывается. Я ему говорю: «Я тебя люблю, я тебя жду!» А он мне: «Где дети?». Они по нему скучают. Я ему говорю: «Ты меня хотя бы любишь?» Он не отвечает. Я ему: «Зачем ты опять с ней переписываешься?! Он говорит: «Я тебя сейчас заблокирую», — эмоционально рассказала Мамаева и залилась слезами.

Напомним, в начале октября, сразу после печально известного инцидента с дракой мама двоих детей подала документы в суд, инициировав бракоразводный процесс. Буквально за несколько дней до этого Алана уже собиралась расстаться с мужем (по слухам, из-за его измен), но через некоторое время передумала. Впрочем, насчет развода в итоге Мамаева тоже передумала: «А почему вас так раздражает, что наша семья остается СЕМЬЕЙ? Вы так хотите развод?!.... так вот поздравляю, Вас развели и разводят до сих пор...... СМИ» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Автор: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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