«Он опять с ней переписывается»: Алана Мамаева обвинила в измене мужа, находящегося в СИЗО

Жена футболиста Павла Мамаева, который вместе со своим другом Александром Кокориным до сих пор находится в СИЗО, устроила в соцсетях настоящий скандал. Девушка открыто обвинила Павла в измене, опубликовав пост с мобильным номером его предполагаемой любовницы и сообщив интернет-пользователям, что соперница проживает в Вильнюсе. Дальнейшими подробностями Алана поделилась с подписчиками уже в прямом эфире Instagram.

«Эти дни я на него орала. А сегодня он опять с ней переписывается. Я ему говорю: «Я тебя люблю, я тебя жду!» А он мне: «Где дети?». Они по нему скучают. Я ему говорю: «Ты меня хотя бы любишь?» Он не отвечает. Я ему: «Зачем ты опять с ней переписываешься?! Он говорит: «Я тебя сейчас заблокирую», — эмоционально рассказала Мамаева и залилась слезами.