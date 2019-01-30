18-летняя любовница Гуфа заявила, что вновь от него беременна

Более того, оказалось, что эти свидания с рэпером привели… к беременности Шевцовой. «Да друзья!! Я беременна от Леши! Как так получилось? Я ездила к нему на выходных. Теперь у нас с ним будет малыш, чего в этом грандиозного?» — написала Шевцова в своих Instagram Stories (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Напомним, в прошлом году юная блондинка сделала аборт на раннем сроке беременности, поняв, что Гуф не хочет ребенка. Похоже, он не в восторге и сейчас, судя по записи, опубликованной Яной в микроблоге. «Что ты хочешь? Может, дать тебе денег на аборт?» — говорит артист. Однако девушка уже ответила на вопросы интернет-пользователей: «Ему просто не нравится что я рассказываю о ребенке. Он мне пригрозил что заставит прервать беременность, если я продолжу делиться подробностями наших отношений».

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Vk.com, Instagram