Рэпер Гуф поздравил экс-возлюбленную Кети Топурию с днем рождения и признался ей в чувствах

«Что ж за привычка то у мужиков, сначала все прос***ть, а потом печалится? ну как то сразу можно ж голову включать», «мне нужен леха , который будет любить меня так же», «Просто самый милый пост за последние тысячелетия», - написали в комментариях.

Напомним, Кети Топурия и Алексей Долматов расставались и воссоединялись несколько раз. Причиной разрыва певица называла зависимость артиста от вредной привычки и его измены. В то же время Кети не отрицала, что у нее были сильные чувства к Гуфу (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).