Рэпер Гуф поздравил экс-возлюбленную Кети Топурию с днем рождения и признался ей в чувствах

9 августа солистке группы «А`Студио» Кети Топурии исполнилось 33 года. Одним из первых ее поздравил бывший возлюбленный – рэпер Гуф.
Артист разместил трогательный пост в Instagram, в котором пожелал Кети счастья и признался, что у него были сильные чувства к певице. «Кэта!!! я не могу тебя отметить потому что заблокирован). С днём рождения! Спасибо! Я очень тебя любил! Счастья!!!», - написал он. А из сообщения стало понятно, что Кэти даже вспоминать о нем не хочет и заблокировала Алексея (настоящее имя артиста, - прим. ред.) в социальной сети.
«Что ж за привычка то у мужиков, сначала все прос***ть, а потом печалится? ну как то сразу можно ж голову включать», «мне нужен леха , который будет любить меня так же», «Просто самый милый пост за последние тысячелетия», - написали в комментариях.
Напомним, Кети Топурия и Алексей Долматов расставались и воссоединялись несколько раз. Причиной разрыва певица называла зависимость артиста от вредной привычки и его измены. В то же время Кети не отрицала, что у нее были сильные чувства к Гуфу (орфография, пунктуация и стилистика авторов сохранены, — прим. ред.).
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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