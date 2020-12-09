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Названы сроки открытия границ популярных стран для россиян

Любимые и популярные среди россиян страны могут держать свои границы закрытыми до сентября 2021 года, считает президент Российского союза туристической индустрии Андрей Игнатьев.

По его словам, ситуация с коронавирусом вынудила многие государства принять ограничительные меры. Как уточнил Игнатьев, большинство других стран предполагают, что границы могут быть открыты после летнего сезона.

Как пишет ТАСС, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 7 декабря сообщил, что могут быть введены ограничения на передвижение жителей России внутри страны. При этом позже в ведомстве опровергли эти намерения и заявили, что фраза политика была вырвана из контекста.

Ранее в Москве продлили ограничения, введенные из-за коронавируса, до 15 января 2021 года. Власти по-прежнему советуют оставаться дома людям старше 65 лет и лицам, страдающим хроническими заболеваниями.

Организации и предприятия Москвы должны обеспечить дистанционный режим работы как минимум для 30% работников. Кроме того, останутся закрытыми досуговые учреждения для детей.

4 декабря в Москве заработала электронная запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Прививки могут получить работники образования, здравоохранения и социальных служб.

Фото: pexels.com

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