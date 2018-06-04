Наталья Водянова показала домашнее видео с Антуаном Арно и нежно поздравила его с двойным праздником

Сегодня, 4 июня, в семействе Натальи Водяновой двойной праздник. Дни рождения отмечают ее возлюбленный Антуан Арно (ему исполнился 41 год) и их общий младший сын Роман (мальчику исполнилось 2 года).
Любимого супермодель поздравила трогательным видеороликом:
«С днем рождения, любовь всей моей жизни! Каждый день я влюбляюсь в тебя снова и снова. Для меня ты единственный, и я люблю как ты выглядишь даже когда ты в банном халате играешь за детской барабанной установкой», — написала она.
Накануне Наталья поделилась еще одной романтичной видеозаписью:
Младшего сынишку супермодель поздравила в «сториз», показав фото из родильного дома.
Напомним, что у Натальи Водяновой и Антуана Арно двое общих детей. О желании стать отцом мужчина сообщил своей избраннице вскоре после начала их романа, однако до сих пор приходится ей гражданским мужем: по всей видимости, у этих двух вечно занятых людей просто не хватает времени дойти до ЗАГСа.
Фото: Jean-MarcHaedrich/PascalPotier/NancyKaszerman/globallookpress, instagram