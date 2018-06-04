Наталья Водянова показала домашнее видео с Антуаном Арно и нежно поздравила его с двойным праздником

«С днем рождения, любовь всей моей жизни! Каждый день я влюбляюсь в тебя снова и снова. Для меня ты единственный, и я люблю как ты выглядишь даже когда ты в банном халате играешь за детской барабанной установкой», — написала она.

Накануне Наталья поделилась еще одной романтичной видеозаписью: