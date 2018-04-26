Глубокие морщины и мешки под глазами: Наталья Водянова вернулась с отдыха

«Красивая и естественная», «Морщинки ... такие милые и настоящие!», «Неужели есть известных человек, который не боиться показать "натуральную"фотку. Класс, молодец. Красотка», «Не знаю кого-то другого из селебрити мира, кто бы выкладывал настолько естественные фото...», «Спасибо за фото без мейка, после просмотра инстаграма обычно создается впечатление что кругом все идеальны, что тяжеловато», «Как приятно смотреть на естественную красотку, не то что только 20 лет уже Ботокс, чего только нет на лице», «Вы пример для подражания и ролевая модель. Так держать», «Холидэй с детьми это все равно что дома только в другом месте. И потом нужен еще один холидэй после такого холидэя. Но вашу красоту ничем не испортишь», — восхищены фолловеры.

«Хахаха, есть такое, ну вот сейчас и буду в самолетах отсыпаться и отдыхать», — ответила Наташа.

Однако не все из них былиготовы увидеть правдивое фото. «Ужасная фотка», «Гиалуронка срочно нужна, лоб ужас», «Первый раз увидела так близко ее лицо) я думала у нее как у девочки )) но лобик выдает возраст», — пишут они. Супермодель оставила неуместную критику без внимания.

Фото: instagram