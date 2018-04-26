Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Глубокие морщины и мешки под глазами: Наталья Водянова вернулась с отдыха

1 / 10
Фото из Instagram Натальи Водяновой
Arrows-left
Arrows-right
Reload
36-летняя Наталья Водянова показала фото без прикрас.

Когда в плотном графике супермодели Натальи Водяновой появляется несколько свободных дней, она старается посвятить их детям. На этот раз многодетная мама отправилась с семьей в Барселону. Программа выдалась насыщенной, судя по фотографии, которую звезда опубликовала в блоге.

«Чувствуется мне, что придется выпить ведро кофе в ближайшие 6 дней. Отдых за плечами, а впереди #лондон #марсель #париж #токио #владивосток и #москва Как вы думаете, я готова?!», — написала она под честным селфи.

«Красивая и естественная», «Морщинки ... такие милые и настоящие!», «Неужели есть известных человек, который не боиться показать "натуральную"фотку. Класс, молодец. Красотка», «Не знаю кого-то другого из селебрити мира, кто бы выкладывал настолько естественные фото...», «Спасибо за фото без мейка, после просмотра инстаграма обычно создается впечатление что кругом все идеальны, что тяжеловато», «Как приятно смотреть на естественную красотку, не то что только 20 лет уже Ботокс, чего только нет на лице», «Вы пример для подражания и ролевая модель. Так держать», «Холидэй с детьми это все равно что дома только в другом месте. И потом нужен еще один холидэй после такого холидэя. Но вашу красоту ничем не испортишь», — восхищены фолловеры.

«Хахаха, есть такое, ну вот сейчас и буду в самолетах отсыпаться и отдыхать», — ответила Наташа.

Однако не все из них былиготовы увидеть правдивое фото. «Ужасная фотка», «Гиалуронка срочно нужна, лоб ужас», «Первый раз увидела так близко ее лицо) я думала у нее как у девочки )) но лобик выдает возраст», — пишут они. Супермодель оставила неуместную критику без внимания.

Фото: instagram

Обсуждаемое
Гороскоп