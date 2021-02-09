Наталья Подольская заразилась коронавирусом
Фото: @nataliapodolskaya / Instagram
Российской певице Наталье Подольской диагностировали коронавирус. Первые симптомы заболевания появились в начале февраля, в итоге тест оказался положительным. Об этом сообщает телеграм-канал Masch. Еще в середине артистка написала в Instagram, что ограничила выход в свет из-за боязни заражения вирусом. Однако избежать болезни, к сожалению, ей не удалось. Первые симптомы появились в начале февраля, тест оказался положительным. В числе контактных оказался пятилетний сын Артемий, но медики проверили его и подтвердили, что коронавируса у мальчика нет. Сейчас Подольская на домашнем карантине: ограничения на выход остаются в силе.
Напомним, что 22 октября певица родила второго сына, которого назвали Иваном. У супругов также подрастает пятилетний сын Артемий. В начале декабря семья крестила Ивана. Наталья Подольская опубликовала в Instagram видео, в котором она стоит в храме и держит сына Ваню на руках во время обряда крещения. Также певица показала семейное торжество в честь крещения, на котором в числе гостей присутствовали ее сестра Юлиана с дочерями и сын Владимира Преснякова Никита с женой Алиной Красновой.
Фото и видео: @nataliapodolskaya / Instagram
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