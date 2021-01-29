Наталья Подольская рассказала, как ей удалось сбросить 12 кг после родов

Наталья Подольская стала мамой всего четыре месяца назад, однако по ее фигуре этого не скажешь. Подольская не только ухоженная и стройная, но и заметно похудела – по ее собственным словам, ей удалось избавиться от 12 кг, которые она набрала во время беременности.

Певица рассказала о своих секретах «7days» и призналась, что очень много занимается спортом, отдавая предпочтение аэробике и пилатесу. Зону для занятий она оборудовала для себя прямо дома, на специальном коврике.

Кроме того, Подольская открыла для себя бассейн. Ранее она поделилась с подписчиками, что проплывает не менее 50 раз ежедневно, и такие простые тренировки помогают ей сохранять отличную форму.

Питание тоже имеет значение. В отличие от Ляйсан Утяшевой, которая предпочитают строгую, и, по мнению специалистов, опасную для здоровья диету, Подольская предпочитает себя не мучить. Хотя после рождения старшего сына Артема она очень любила пироги, после второй беременности она решила отказаться от сладкого, и сразу ощутила результат. Уже спустя три месяца после беременности она выглядела отлично и даже появлялась на сцене, хотя и признавалась, что для фотографий живот ей приходилось втягивать.