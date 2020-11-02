Женщина доверилась интуиции и сорвала джекпот в 20 миллионов рублей

«Я думала, меня подводят глаза. Я упала на пол от неожиданности. Я урвала этот шанс», — подчеркнула она.

Как именно американка потратит деньги, она уточнять не стала. Издание пишет, что победительница купила билет в магазине, который получил за его продажу комиссию в 2,5 тысячи долларов (почти 200 тысяч рублей). При этом организаторы лотереи добавили, что шанс сорвать джекпот у девушки был один на 780 тысяч.

Ранее жительница Австралии обнаружила, что ключ к богатству полгода висел на ее холодильнике. Билет, принесший ее владелице джекпот в 200 тысяч австралийских долларов (10,9 миллиона рублей), был куплен еще в апреле.

Тогда австралийка повесила его на холодильник и забыла о нем. В результате прошедшего 28 апреля розыгрыша купленный ею билет принес семье богатство, однако радостную новость они узнали только спустя шесть месяцев.