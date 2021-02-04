Мужчина разбогател на 11 миллионов рублей благодаря голоду
Мужчина живет в городе Хамптон, штат Вирджиния. Однажды он зашел в местный магазин и купил в отделе кулинарии сэндвич. Пока ждал приготовления, Харрис приобрел в автомате несколько лотерейных билетов розыгрыша Powerball.
Проверив цифры на билетах дома, мужчина был шокирован. Выяснилось, что он выиграл 150 тысяч долларов (11,4 миллиона рублей). Харрис обнаружил, что его голод принес ему счастье, так как он угадал четыре числа в розыгрыше. Как признался американец, он хочет отдать часть денег родителям. Остальную сумму мужчина решил отложить на пенсию.
Ранее жительница Австралии сорвала куш в лотерее и раскрыла свой секрет успеха. 23 декабря она стала обладательницей крупной суммы денег. Австралийка использовала комбинацию из дат рождения родственников. Выигрыш женщины составил миллион австралийских долларов (56 миллионов рублей). Как уточнила победительница, на эти деньги она хочет купить скаковую лошадь.
Мы писали, что американка Беверли Зельцер была вынуждена вернуть выигрышный лотерейный билет на 304 миллиона рублей, так как он принадлежит супермаркету, где был напечатан.
Фото: pixabay.com
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