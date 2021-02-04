Мужчина разбогател на 11 миллионов рублей благодаря голоду

Мужчина живет в городе Хамптон, штат Вирджиния. Однажды он зашел в местный магазин и купил в отделе кулинарии сэндвич. Пока ждал приготовления, Харрис приобрел в автомате несколько лотерейных билетов розыгрыша Powerball.

Проверив цифры на билетах дома, мужчина был шокирован. Выяснилось, что он выиграл 150 тысяч долларов (11,4 миллиона рублей). Харрис обнаружил, что его голод принес ему счастье, так как он угадал четыре числа в розыгрыше. Как признался американец, он хочет отдать часть денег родителям. Остальную сумму мужчина решил отложить на пенсию.