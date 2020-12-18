Женщина сорвала джекпот и вернула лотерейный билет на 304 миллиона рублей
Женщина работала в магазине Acme и 21 марта 2019 года, после того как объявили результаты розыгрыша, изучила стопку напечатанных магазином по ошибке квитанций. Сотрудница супермаркета из поселка Дойлстаун, штат Пенсильвания, нашла в этой кипе счастливый билет на сумму 4,15 миллиона долларов (304 миллиона рублей).
Американка решила схитрить. Она провела через кассу выигрышный билет вместо другого, за который ранее заплатила 10 долларов (733 рубля).
Поступок Беверли запечатлела видеокамера. Американка попыталась получить выигрыш, однако администрация магазина сразу заметила подлог. Организаторы лотереи отказались выплачивать деньги.
В надежде, что ей удастся разбогатеть, Зельцер подала в суд. Однако он встал на сторону организаторов и постановил, что выигрышный билет нужно вернуть. Судья Мэри Джейн Боус уточнила, что Зельцер неправомерно завладела билетом. «Магазин Acme стал владельцем выигрышного билета, как только он был напечатан», — произнесла она.
Согласно правилам лотереи, супермаркеты должны платить комиссию за напечатанные по ошибке билеты. Но если билет окажется выигрышным, они могут забрать себе призовые.
Фото: pexels.com
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