Женщина сорвала джекпот и вернула лотерейный билет на 304 миллиона рублей

Поступок Беверли запечатлела видеокамера. Американка попыталась получить выигрыш, однако администрация магазина сразу заметила подлог. Организаторы лотереи отказались выплачивать деньги.

В надежде, что ей удастся разбогатеть, Зельцер подала в суд. Однако он встал на сторону организаторов и постановил, что выигрышный билет нужно вернуть. Судья Мэри Джейн Боус уточнила, что Зельцер неправомерно завладела билетом. «Магазин Acme стал владельцем выигрышного билета, как только он был напечатан», — произнесла она.

Согласно правилам лотереи, супермаркеты должны платить комиссию за напечатанные по ошибке билеты. Но если билет окажется выигрышным, они могут забрать себе призовые.

Фото: pexels.com

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