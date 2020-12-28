Женщина выиграла в лотерею 56 миллионов рублей, которые потратит на лошадь

Выигрыш женщины составил миллион австралийских долларов (56 миллионов рублей). Как уточнила победительница, на эти деньги она хочет купить скаковую лошадь. «Я собиралась встретиться с подружками и выпить кофе, но теперь мы, возможно, возьмем еще и по десерту!», — пошутила она.

Ранее американка Беверли Зельцер была вынуждена вернуть выигрышный лотерейный билет на 304 миллиона рублей, так как он принадлежит супермаркету, где был напечатан. Женщина работала в магазине Acme и 21 марта 2019 года, после того как объявили результаты розыгрыша, изучила стопку напечатанных магазином по ошибке квитанций. Сотрудница супермаркета из поселка Дойлстаун, штат Пенсильвания, нашла в этой кипе счастливый билет на сумму 4,15 миллионов долларов (304 миллиона рублей).

Американка решила схитрить. Она провела через кассу выигрышный билет вместо другого, за который ранее заплатила 10 долларов (733 рубля).