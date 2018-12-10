«Я контролирую ситуацию»: Гоша Куценко взял на себя заботу о беременной экс-супруге Марии Порошиной

45-летняя Мария Порошина, по слухам, находится уже в последнем триместре своей пятой беременности. При этом, как она призналась в одном из интервью, отец малыша — иностранец, поэтому не может постоянно быть с ней. Но без мужской поддержки и помощи Мария не осталась — все это охотно делает ее бывший гражданский супруг Гоша Куценко.

«Мы с Машей на связи ежесекундно. Я контролирую ситуацию. Маше нужно себя беречь, потому что у нее нет сейчас мужа и она ждет ребенка. Я помогаю Маше, конечно!» — рассказал актер порталу News.ru на презентации своего нового альбома. При этом он не уточнил, как к таким теплым отношениям с экс-возлюбленной относится его нынешняя супруга Ирина Скриниченко.