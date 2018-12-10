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«Я контролирую ситуацию»: Гоша Куценко взял на себя заботу о беременной экс-супруге Марии Порошиной

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Порошина

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51-летний Гоша Куценко признался, что часто общается с бывшей гражданской женой Марией Порошиной и помогает ей, несмотря на собственный счастливый второй брак.

45-летняя Мария Порошина, по слухам, находится уже в последнем триместре своей пятой беременности. При этом, как она призналась в одном из интервью, отец малыша — иностранец, поэтому не может постоянно быть с ней. Но без мужской поддержки и помощи Мария не осталась — все это охотно делает ее бывший гражданский супруг Гоша Куценко.

«Мы с Машей на связи ежесекундно. Я контролирую ситуацию. Маше нужно себя беречь, потому что у нее нет сейчас мужа и она ждет ребенка. Я помогаю Маше, конечно!» — рассказал актер порталу News.ru на презентации своего нового альбома. При этом он не уточнил, как к таким теплым отношениям с экс-возлюбленной относится его нынешняя супруга Ирина Скриниченко.

Напомним, Куценко и Порошина жили вместе еще в студенческие времена в течение пяти лет. У пары родилась дочь Полина, которой сейчас 22 года. А с Ильей Древновым актриса провела в браке 17 лет и развелась в этом году. Причиной развода звезда назвала нежелание мужа брать на себя ответственность за семью.

Автор: Мария Мельникова

Фото: Pravda Komsomolskaya / Global Look Press, Instagram

Видео: Instagram

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