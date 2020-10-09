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Молодожены погибли в авиакатастрофе через четыре дня после свадьбы

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Фото: Facebook / Courtney Vogelaar

В США молодожены погибли в авиакатастрофе через четыре дня после свадьбы, об этом сообщает шериф округа Сан-Мигель в Twitter.

Инцидент произошел в штате Колорадо. 30-летний Костас Джон Сивиллис и 33-летняя Линдси Вогеляр возвращались домой после медового месяца, который провели в городе Теллерайд. Они сели в легкомоторный самолет, который упал после 10-15 минут поле взлета.

Известно, что погибшие сами работали в авиационной индустрии. Сивиллис был пилотом и летным инструктором в United Airlines, а Линдси была бортпроводницей. Как передает WOOD-TV, родственники описывают Линдси как веселую и энергичную девушку с заразительным смехом и улыбкой. Ее муж Костас всегда помогал людям «чувствовать себя особенными».

«Он всегда все просчитывал наперед, а она была его крыльями для поиска приключений», - рассказали близкие.

Сестра погибшей поделилась фотографиями свадебной церемонии и совместной жизни пары в Facebook. «Моя прекрасная сестра, лучшая подруга и самая великолепная невеста скончались вчера вместе со своим красивым, самым жизнерадостным мужем в авиакатастрофе», - написала она. После трагедии Национальный совет по безопасности на транспорте США начал расследование.

Напомним, жених в Новосибирской области до смерти избил невесту в день свадьбы. Инцидент произошел в селе Прокудское 29 сентября. Девушка раньше жила в Оби, а недавно переехала в рабочий поселок Чик и поселилась вместе с матерью в бараках возле железной дороги. Она познакомилась с мужчиной, отбывающим наказание в тюрьме, с которым решила создать семью после его освобождения. В день свадьбы пара поругалась, мужчина избил невесту, из-за чего она скончалась.

Также в сентябре случился еще один трагический инцидент: 23-летняя невеста так переволновалась в день свадьбы, что умерла еще до приезда жениха. Будущая новобрачная с детства страдала от заболевания сердечно-сосудистой системы. В день свадьбы невеста вновь почувствовала себя плохо.

Фото: Facebook / Courtney Vogelaar

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