Молодожены погибли в авиакатастрофе через четыре дня после свадьбы

«Он всегда все просчитывал наперед, а она была его крыльями для поиска приключений», - рассказали близкие.

Сестра погибшей поделилась фотографиями свадебной церемонии и совместной жизни пары в Facebook. «Моя прекрасная сестра, лучшая подруга и самая великолепная невеста скончались вчера вместе со своим красивым, самым жизнерадостным мужем в авиакатастрофе», - написала она. После трагедии Национальный совет по безопасности на транспорте США начал расследование.

Напомним, жених в Новосибирской области до смерти избил невесту в день свадьбы. Инцидент произошел в селе Прокудское 29 сентября. Девушка раньше жила в Оби, а недавно переехала в рабочий поселок Чик и поселилась вместе с матерью в бараках возле железной дороги. Она познакомилась с мужчиной, отбывающим наказание в тюрьме, с которым решила создать семью после его освобождения. В день свадьбы пара поругалась, мужчина избил невесту, из-за чего она скончалась.

Также в сентябре случился еще один трагический инцидент: 23-летняя невеста так переволновалась в день свадьбы, что умерла еще до приезда жениха. Будущая новобрачная с детства страдала от заболевания сердечно-сосудистой системы. В день свадьбы невеста вновь почувствовала себя плохо.