Молодожены погибли в авиакатастрофе через четыре дня после свадьбы
Фото: Facebook / Courtney Vogelaar
Инцидент произошел в штате Колорадо. 30-летний Костас Джон Сивиллис и 33-летняя Линдси Вогеляр возвращались домой после медового месяца, который провели в городе Теллерайд. Они сели в легкомоторный самолет, который упал после 10-15 минут поле взлета.
The two victims of the plane crash have been identified as Costas John Sivyllis, 30, and his wife of four days, Lindsey Vogelaar, 33, both of Port Orange, FL. They had eloped to Telluride for a small wedding and adventure-filled honeymoon that they were documenting online for pic.twitter.com/PYjcoKekbl— San Miguel Sheriff (@SheriffAlert) October 6, 2020
Известно, что погибшие сами работали в авиационной индустрии. Сивиллис был пилотом и летным инструктором в United Airlines, а Линдси была бортпроводницей. Как передает WOOD-TV, родственники описывают Линдси как веселую и энергичную девушку с заразительным смехом и улыбкой. Ее муж Костас всегда помогал людям «чувствовать себя особенными».
«Он всегда все просчитывал наперед, а она была его крыльями для поиска приключений», - рассказали близкие.
Сестра погибшей поделилась фотографиями свадебной церемонии и совместной жизни пары в Facebook. «Моя прекрасная сестра, лучшая подруга и самая великолепная невеста скончались вчера вместе со своим красивым, самым жизнерадостным мужем в авиакатастрофе», - написала она. После трагедии Национальный совет по безопасности на транспорте США начал расследование.
Напомним, жених в Новосибирской области до смерти избил невесту в день свадьбы. Инцидент произошел в селе Прокудское 29 сентября. Девушка раньше жила в Оби, а недавно переехала в рабочий поселок Чик и поселилась вместе с матерью в бараках возле железной дороги. Она познакомилась с мужчиной, отбывающим наказание в тюрьме, с которым решила создать семью после его освобождения. В день свадьбы пара поругалась, мужчина избил невесту, из-за чего она скончалась.
Также в сентябре случился еще один трагический инцидент: 23-летняя невеста так переволновалась в день свадьбы, что умерла еще до приезда жениха. Будущая новобрачная с детства страдала от заболевания сердечно-сосудистой системы. В день свадьбы невеста вновь почувствовала себя плохо.
Фото: Facebook / Courtney Vogelaar
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