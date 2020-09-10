23-летняя невеста так переволновалась в день свадьбы, что умерла еще до приезда жениха

Однако в день свадьбы невеста вновь почувствовала себя плохо. Родственники поначалу все списали на волнение, которое неизбежно в столь важный для любой девушки день. Однако состояние россиянки быстро ухудшилось, и она потеряла сознание. Тогда родные дали ей лекарство, после чего у нее резко упало давление. Пришлось вызвать скорую помощь. Пациентку экстренно госпитализировали, в больнице врачи ей диагностировали инсульт, однако спасти ее не смогли – девушка скончалась незадолго до приезда ее жениха.

Напомним, что наиболее типичными симптомами болезней сердечно-сосудистой системы считаются тяжесть и сдавленность в груди, повышенное давление, одышка, частая головная боль. Однако недавно британские ученые назвали ряд нетипичных признаков, которые также могут свидетельствовать о приближении инсульта или сердечного приступа.

Фото: depositphotos

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