23-летняя невеста так переволновалась в день свадьбы, что умерла еще до приезда жениха
По словам родственников, которые приводит популярный Telegram-канал Mash, будущая новобрачная с детства страдала от заболевания сердечно-сосудистой системы, часто жаловалась растившей ее бабушке на сдавленность и боли в груди, однако серьезных проблем до этого не было.
Однако в день свадьбы невеста вновь почувствовала себя плохо. Родственники поначалу все списали на волнение, которое неизбежно в столь важный для любой девушки день. Однако состояние россиянки быстро ухудшилось, и она потеряла сознание. Тогда родные дали ей лекарство, после чего у нее резко упало давление. Пришлось вызвать скорую помощь. Пациентку экстренно госпитализировали, в больнице врачи ей диагностировали инсульт, однако спасти ее не смогли – девушка скончалась незадолго до приезда ее жениха.
Напомним, что наиболее типичными симптомами болезней сердечно-сосудистой системы считаются тяжесть и сдавленность в груди, повышенное давление, одышка, частая головная боль. Однако недавно британские ученые назвали ряд нетипичных признаков, которые также могут свидетельствовать о приближении инсульта или сердечного приступа.
Фото: depositphotos
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