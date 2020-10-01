Жених до смерти избил невесту в день свадьбы

33-летний пьяный жених во вторник между 16.00 и 17.00 напал на девушку и убил ее. Он наносил 36-летней невесте удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. По данным издания, тело он поволок через железную дорогу и выбросил в овраг. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». На данный момент подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. В июле 2020 года жених в Москве жестоко убил невесту за две недели до свадьбы. Мать жениха забеспокоилась, когда не смогла дозвониться до влюбленных. Подождав пару дней, женщина отправилась к ним домой и на месте увидела ужасающую картину: полуобнаженная девушка лежала на кровати с множественными травмами.