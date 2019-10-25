Молодая мама с изуродованными мужем руками представила свою книгу

Тема домашнего насилия стоит в последнее время особенно остро. Недавнее обсуждение закона, который мог бы помочь жертвам, показало: некоторые члены Государственной Думы относятся с опаской к его введению, полагая, что это может способствовать разрушению института семьи.

В минувший четверг в ТЦ «Европейский» одна из жертв домашнего насилмя — молодая мама Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти рук — представила свою книгу «Счастлива без рук».

Почти два года понадобилось Маргарите на то, чтобы частично восстановить чувствительность кисти, которую врачи собирали буквально по кусочкам. Вторую кисть восстановить не удалось: жертва мужа-тирана вынуждена носить протез.

Сыновья Дмитрий и Даниил до сих пор не знают, почему у мамы такие кисти. Маргарита призналась, что не смогла сказать им, что это — дело рук их родного отца. Мальчики думают, что мама серьезно покалечилась в аварии — родные стараются уберечь их от страшной правды.

А как считаете вы, нужен ли закон о домашнем насилии?