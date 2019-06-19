Я/мы сестры Хачатурян: звезды и пользователи Сети встали на защиту убивших отца девушек

В конце прошлой недели Кристине, Ангелине и Марии Хачатурян, убившим отца-насильника, предъявили окончательное обвинение — «убийство группой лиц по предварительному сговору». Девушкам грозит реальный срок от 8 до 20 лет. Однако общественность уверена: они не могли поступить иначе.

«Их избивали каждый день. Насиловали. Не пускали в школу. Их отец угрожал соседям, держал дома оружие, не знаю, правда ли про наркотики, и НИКТО НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЛ! Вообще никто! Ничего», «Там была явная самооборона. Что за бред, какое убийство?», «Декриминализировать домашнее насилие -> сажать девушек за самозащиту после долгих лет истязаний. Сестры Хачатурян должны получать психологическую помощь и восстанавливаться, а не сидеть в тюрьме за то, что их некому защитить, кроме них самих», «Есть два развития ситуации: либо убьют тебя, либо убьешь ты. на примере сестер Хачатурян становится понятно, что тебя посадят за защиту», «Мы не можем этого допустить. У этих девочек больше никого нет - кроме нас с вами», «Убийство- это преступление,по закону нельзя оправдать. НО! Истязание,мучение своих дочерей НЕ МЕНЬШЕЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ. Никто не помог девочкам,когда им это очень требовалось. Сейчас необходим справедливейший суд с во всеми возможными смягчающими обстоятельствами», — пишут пользватели Сети.