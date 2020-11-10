«Мисс США — 2020» стала 22-летняя модель и бизнес-леди Ася Бранч
Фото: Instagram Аси Бранч
Обладатильницей титула «Мисс США — 2020» была названа 22-летняя Ася Бранч, ставшая первой афроамериканкой, которая получила титул «Мисс Миссисипи». Корону победительнице вручила ее предшественница Челси Крист. Второе место заняла «Мисс Айдахо» Ким Лейн, а третье — «Мисс Оклахома» Мэрайя Джейн Дэвис.
«Я думаю, что это вопрос доверия. Мы потеряли доверие к системам, которые поддерживают нашу страну в рабочем состоянии, от СМИ до бизнеса и нашего правительства. Чтобы восстановить это доверие, нужно собраться и работать вместе над тем, чтобы исцелить эту систему и довериться ей. Если мы хотим и дальше оставаться величайшей нацией, нам придется подавать лучший пример», — высказала Ася свое мнение о ситуации в стране.
Известно, что Ася Бранч работает моделью и имеет собственный косметический бренд Branch Beauty. Также она финансирует проект, который помогает детям заключенных. Дело в том, что когда будущей королеве конкурсов красоты было десять лет, ее отца посадили тюрьму (мужчина будет освобожден только в 2022 году).
К слову, недавно в Сочи состоялся финал конкурса «Краса России — 2020». Первое место в итоге заняла 19-летняя студентка и модель из Ярославля Альбина Королева, оставившая позади десятки конкуренток из разных городов страны.
Мы также предлагаем обратить внимание на конкурс «Мисс Офис — 2020» и выбрать самую красивую и достойную участницу.
Фото и видео: Instagram
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