passion.ru

«Мисс США — 2020» стала 22-летняя модель и бизнес-леди Ася Бранч

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Ася Бранч стала «Мисс США — 2020»

Фото: Instagram Аси Бранч

В поместье Элвиса Пресли «Грейсленд» в Мемфисе, штат Теннесси, состоялся финал конкурса красоты «Мисс США — 2020».

Обладатильницей титула «Мисс США — 2020» была названа 22-летняя Ася Бранч, ставшая первой афроамериканкой, которая получила титул «Мисс Миссисипи». Корону победительнице вручила ее предшественница Челси Крист. Второе место заняла «Мисс Айдахо» Ким Лейн, а третье — «Мисс Оклахома» Мэрайя Джейн Дэвис.

«Я думаю, что это вопрос доверия. Мы потеряли доверие к системам, которые поддерживают нашу страну в рабочем состоянии, от СМИ до бизнеса и нашего правительства. Чтобы восстановить это доверие, нужно собраться и работать вместе над тем, чтобы исцелить эту систему и довериться ей. Если мы хотим и дальше оставаться величайшей нацией, нам придется подавать лучший пример», — высказала Ася свое мнение о ситуации в стране.

Известно, что Ася Бранч работает моделью и имеет собственный косметический бренд Branch Beauty. Также она финансирует проект, который помогает детям заключенных. Дело в том, что когда будущей королеве конкурсов красоты было десять лет, ее отца посадили тюрьму (мужчина будет освобожден только в 2022 году).

К слову, недавно в Сочи состоялся финал конкурса «Краса России — 2020». Первое место в итоге заняла 19-летняя студентка и модель из Ярославля Альбина Королева, оставившая позади десятки конкуренток из разных городов страны.

Мы также предлагаем обратить внимание на конкурс «Мисс Офис — 2020» и выбрать самую красивую и достойную участницу.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!