19-летняя студентка из Ярославля стала обладательницей титула «Краса России — 2020»

«Теперь я Краса России — 2020! Мне до сих пор не верится, что я буду представлять Россию на международном уровне. Это огромная честь для меня! Выражаю благодарность дирекции конкурса за доверие, я буду с гордостью нести звание Краса России — 2020!», — написала победительница на своей странице в Instagram.

Ранее Альбина Королева заняла третье место на конкурсе «Ярославская красавица». Теперь девушка будет представлять нашу страну на международном конкурсе «Мисс Земля», который состоится 29 ноября и впервые пройдет в виртуальном формате из-за пандемии коронавируса.

Альбина заочно учится в Ярославском педагогическом университете на факультете физической культуры. В основном Королева живет в Москве, где работает в модельном бизнесе. Она была участницей группы поддержки хоккейной команды «Локомотив», работала ведущей прогноза погоды, а также сыграла эпизодическую роль в фильме Анны Пармас «Давай разведемся».