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Затроллил любимую: Райан Рейнолдс в день 32-летия жены Блейк Лайвли показал самые неудачные фото с ней

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Райан Рейнолдс и Блейк Лайвли женаты семь лет

Фото: Instagram

Актер отличается оригинальными постами в знаменательные даты.

42-летний Райан Рейнолдс необычно поздравил с 32-летием жену Блейк Лайвли. В день ее рождения актер был немногословен, но оригинален.

Блейк Лайвли и Райан Рейнолдс с дочками, 2017 год

В Instagram он написал сухо: «С днем рождения, @blakelively» и опубликовал смешные и, похоже, самые неудачные снимки с любимой супругой.

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Happy Birthday, @blakelively.

Публикация от Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

Судя по одной из фотографий, Блейк должна родить со дня на день. Супруги ждут третьего ребенка. Они долго скрывали, что в очередной раз станут родителями. Блейк впервые показала округлившийся живот несколько недель назад на премьере фильма «Покемон. Детектив Пикачу», в котором Райан исполнил главную роль.

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PokeMOM.... Out now.

Публикация от Blake Lively (@blakelively)

Актеры поженились в сентябре 2012 года. Сейчас у них растут две дочери: 4-летняя Джеймс и Инес, которой в сентябре исполнится три года.

До Блейк Лайвли Райан был женат на Скарлетт Йоханссен.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram

Видео: youtube.com/ The Hollywood Fix

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