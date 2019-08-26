Затроллил любимую: Райан Рейнолдс в день 32-летия жены Блейк Лайвли показал самые неудачные фото с ней

42-летний Райан Рейнолдс необычно поздравил с 32-летием жену Блейк Лайвли. В день ее рождения актер был немногословен, но оригинален.
В Instagram он написал сухо: «С днем рождения, @blakelively» и опубликовал смешные и, похоже, самые неудачные снимки с любимой супругой.
Судя по одной из фотографий, Блейк должна родить со дня на день. Супруги ждут третьего ребенка. Они долго скрывали, что в очередной раз станут родителями. Блейк впервые показала округлившийся живот несколько недель назад на премьере фильма «Покемон. Детектив Пикачу», в котором Райан исполнил главную роль.
Актеры поженились в сентябре 2012 года. Сейчас у них растут две дочери: 4-летняя Джеймс и Инес, которой в сентябре исполнится три года.
До Блейк Лайвли Райан был женат на Скарлетт Йоханссен.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram
Видео: youtube.com/ The Hollywood Fix
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