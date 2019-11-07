Миллионы в обмен на молчание: экс-король Малайзии сделал покинутой им Оксане Воеводиной интересное предложение
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Фото: Instagram Оксаны Воеводиной
Скандал, который разгорелся между российской моделью Оксаной Воеводиной и бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, может вскоре сойти на нет — если сторонам удастся договориться. Покинувший 27-летнюю россиянку 50-летний монарх сделал матери своего предполагаемого сына интересное предложение.
Несмотря на то, что экс-монарх по-прежнему отказывается признавать отцовство, он готов выплатить своей бывшей пассии около 6 миллионов рублей (100 тысяч долларов) и создать фонд в размере 16 миллионов рублей (250 тысяч долларов) с целью обеспечения похожего на него малыша необходимым.
Взамен Мухаммад V потребовал от «Мисс Москвы» удалить все ее публикации соцсетях, воспитывать сына в традициях Ислама, позаботиться о достойном образовании, пишет DailyMail со ссылкой на представителя монарха.
Учитывая требования, которые выставляла модель к несостоявшемуся супругу, ее вряд ли устроит это предложение.
Фото и видео: instagram
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