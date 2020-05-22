Мэри-Кейт Олсен в разгар коронавируса принудительно выселили из квартиры: детали громкого развода с Саркози

О разводе голливудской актрисы Мэри-Кейт Олсен и банкира Оливье Саркози стало известно неделю назад. Тогда же появились первые громкие подробности развода. 50-летний брат экс-президента Франции потребовал срочного выселения 33-летней жены из общей арендованной квартиры. Кроме того, он поторопился расторгнуть договор аренды.

Теперь стали известны новые детали громкого развода Мэри-Кейт и Оливье. Актриса подала прошение о том, чтобы ее по решению суда не выселяли с жилплощади. Но судья, несмотря на разгар коронавируса, отклонил ее заявление и постановил освободить квартиру, как того требовал Оливье Саркози, сообщает издание Page Six.

Мэри-Кейт была вынуждена искать новое пристанище. На лето она переберется в шикарный особняк, аренда которого на несколько месяцев обойдется в 325 тысяч долларов. Скорее всего жить там она будет со своей близняшкой Эшли, которая поддерживает ее во всем.