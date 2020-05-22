Мэри-Кейт Олсен в разгар коронавируса принудительно выселили из квартиры: детали громкого развода с Саркози
О разводе голливудской актрисы Мэри-Кейт Олсен и банкира Оливье Саркози стало известно неделю назад. Тогда же появились первые громкие подробности развода. 50-летний брат экс-президента Франции потребовал срочного выселения 33-летней жены из общей арендованной квартиры. Кроме того, он поторопился расторгнуть договор аренды.
Теперь стали известны новые детали громкого развода Мэри-Кейт и Оливье. Актриса подала прошение о том, чтобы ее по решению суда не выселяли с жилплощади. Но судья, несмотря на разгар коронавируса, отклонил ее заявление и постановил освободить квартиру, как того требовал Оливье Саркози, сообщает издание Page Six.
Мэри-Кейт была вынуждена искать новое пристанище. На лето она переберется в шикарный особняк, аренда которого на несколько месяцев обойдется в 325 тысяч долларов. Скорее всего жить там она будет со своей близняшкой Эшли, которая поддерживает ее во всем.
Мэри-Кейт также просила экстренно признать ее брак недействительным, но ее петицию тоже отклонили.
«Я могу лишиться всего — недвижимости и своей безопасности», — заявила она.
Мэри-Кейт и Оливье Саркози были женаты 5 лет, а в отношениях состояли на три года больше. Причину развода они оба не называют, но раньше в прессе появилась информация, что брак рухнул из-за разницы в возрасте, так как супруги не могли найти компромисс в разных вопросах. Сообщалось также, что актриса очень хотела детей, хотя сначала у них был уговор с Оливье, что родителями они не станут. Но после Мэри-Кейт передумала, а Саркози остался непреклонен в этом вопросе. У банкира от первого брака есть взрослые сын и дочь.
Фото: Instagram, Sonia Moskowitz/ Global Look press, East News, Getty Images
Видео: Paris Videostars
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