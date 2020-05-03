Марию Ивакову отстранили от участия в «Танцах со звездами» из-за теста на коронавирус

Одиннадцатый сезон популярного шоу «Танцы со звездами» выходит в непростых условиях в связи с пандемией коронавируса. Каждую неделю ведущий проекта Андрей Малахов рассказывает о мерах предосторожности, предпринимаемых на съемочной площадке. Так, все участники шоу и члены съемочной группы сдают обязательные тесты на коронавирус. В это воскресенье, в начале очередного выпуска стало известно, что тест Марии Иваковой направили на дополнительную верификацию в Роспотребнадзор, поэтому, в целях безопасности, телеведущая и ее партнер Евгений Папунаишвили временно отстранены от участия в шоу.

На этой неделе проект покинули Андрей Чернышов и Анна Мельникова, занявшие последнее место в турнирной таблице по сумме баллов жюри и голосов телезрителей. Кроме того, о своем уходе из шоу сообщил Александр Молочников. «Я не ожидал, что дойду до пятой передачи, я совершенный Буратино. Я надеюсь, карантин вскоре подойдет к концу, и я вернусь к режиссуре. Я не могу сидеть на двух стульях. Режиссура требует 24 часа в сутки». Режиссер отметил, что для его партнерши особенно тяжело уходить из шоу в один день вместе с сестрой (Анна Мельникова — родная сестра Анастасии Мельниковой — прим.ред.), поэтому он предложил уступить свое место в проекте Андрею Чернышову и его партнерше. Свое последнее выступление в проекте Александр и Анастасия превратили в настоящий маленький спектакль с участием Алены Бабенко, Артема Ткаченко и Дениса Тагинцева.

Напомним, в минувшем выпуске Екатерина Варнава выступала с тяжелой травмой ноги. Здоровье артистки стабилизировалось, поэтому она продолжила свое участие в шоу. Денис Тагинцев перевоплотился в Гоголя, а Екатерина — в Панночку из повести «Вий». За яркий пасодобль пара получила 33 балла.

Мы публикуем результаты пятого тура одиннадцатого сезона шоу «Танцы со звездами».

Артем Ткаченко и Валерия Семенова — 35

Иван Стебунов и Инна Свечникова — 35

Мария Порошина и Евгений Раев — 35

Екатерина Варнава и Денис Тагинцев — 33

Дарья Мороз и Святослав Герасимов — 32

Алена Бабенко и Максим Петров — 32

Андрей Соколов и Екатерина Осипова — 31

Пару, которая покинет проект, помогут выбрать зрители путем смс-голосования. Суммарные баллы зрителей и жюри будут озвучены в начале следующего эфира. Участники, набравшие минимальное количество баллов, закончат свое участие в шоу. Следите за новыми выпусками проекта «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1» каждое воскресенье в 17:30.