Мама Леры Кудрявцевой экстренно госпитализирована в Крыму

Во вторник, 25 августа, телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о трагедии в своей семье.

«Я наверное да и не только я надолго запомним этот год, 2020. Конечно мы здесь выкладываем в основном только Красивые фотографии, как у всех все прекрасно и безоблачно. В жизни конечно все по другому. Мама поехала к нашей сестренке в Алушту. Звонила и радовалась как ребенок, что наконец то море и солнце. Собиралась на концерт к Сергею Лазареву. Ночью плохо, увезли на скорой, давление 220. Инсульт. Знаете, первые секунды начинаешь глотать воздух и ничего не соображаешь. Сегодня я уже как- то пришла в себя, есть план действий. Нас ждет долгий путь к восстановлению, но мы справимся. Мамуля люблю тебя сильно-сильно! Держись родная! Мы рядом! Берегите родителей! И спасибо врачу Софье Александровне и вашей команде в Крымской областной больнице им. Семашко, что держите руку на пульсе», - написала она в блоге.