Ведущая опубликовала милое фото мамы и сестры.

Лера Кудрявцева изо дня в день делится с поклонниками моментами своей жизни, будь то съемки, ведение концертов или же красивые фото с отдыха. Однако личную жизнь ведущая предпочитает скрывать от глаз общественности, поэтому в ее блоге редко можно встретить семейные снимки.

Сегодня же Кудрявцева приятно порадовала подписчиков, впервые за долгое время опубликовав фото своей любимой мамы и старшей сестры.