«Мои любимые девочки»: Лера Кудрявцева показала редкое фото мамы и старшей сестры
Лера Кудрявцева изо дня в день делится с поклонниками моментами своей жизни, будь то съемки, ведение концертов или же красивые фото с отдыха. Однако личную жизнь ведущая предпочитает скрывать от глаз общественности, поэтому в ее блоге редко можно встретить семейные снимки.
Сегодня же Кудрявцева приятно порадовала подписчиков, впервые за долгое время опубликовав фото своей любимой мамы и старшей сестры.
«Мои две самые любимые девочки #мама#сестренка», — подписала кадр она.
Фанаты Леры остались в восторге от того, как молодо выглядят ее родственницы, отметив их красоту и то, как сильно похожи они друг на друга: «У мамы вашей такие добрые глаза!», «Счастья и здоровья вам! Вы прекрасная семья!», «Вот она- генетика! Класс», «Очень, очень похожи . Все красавицы и хор генетика», «Мама очень молодо выглядит.», «Так на маму похожа. Классные!!!».
Фото: instagram, eastnews