«Молодая и красивая»: в Сети обсуждают фото мамы Леры Кудрявцевой

«Какая приятная у Вас Мама», «Ваша мамочка выглядит просто восхитительно. У нее такой открытый, добрый взгляд, вы вся в нее», «Лера, вы очень сильно похожи на маму», «Очень красивая женщина, хорошая у вас генетика», «Просто нереальная, берегите ее всей душой», «Какая Мама молодая и красивая», «Какая прелестная фотография», «Теперь понятно чья у вас генетика!!! Мама очень красивая и молодая», «У вас походу с мамой есть эликсир молодости и красоты», — обсуждают друзья и подписчики.

Кстати, в Сети предполагают, что Лера скоро сделает свою маму бабушкой еще одного внука. Снимки с вечеринки по случаю дня рождения Александра Реввы, на которых телезвезда запечатлена в платье очень свободного кроя, интригуют.