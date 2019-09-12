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«Молодая и красивая»: в Сети обсуждают фото мамы Леры Кудрявцевой

48-летняя Лера Кудрявцева поделилась фотографией своей мамы.

«Мамулик мой любимый! Святая Александра))) Мой святой, которому я молюсь. Люблю тебя сильно. Просто захотелось это "крикнуть"», — написала она.

«Какая приятная у Вас Мама», «Ваша мамочка выглядит просто восхитительно. У нее такой открытый, добрый взгляд, вы вся в нее», «Лера, вы очень сильно похожи на маму», «Очень красивая женщина, хорошая у вас генетика», «Просто нереальная, берегите ее всей душой», «Какая Мама молодая и красивая», «Какая прелестная фотография», «Теперь понятно чья у вас генетика!!! Мама очень красивая и молодая», «У вас походу с мамой есть эликсир молодости и красоты», — обсуждают друзья и подписчики.

Кстати, в Сети предполагают, что Лера скоро сделает свою маму бабушкой еще одного внука. Снимки с вечеринки по случаю дня рождения Александра Реввы, на которых телезвезда запечатлена в платье очень свободного кроя, интригуют.

А как считаете вы, беременна ли Лера Кудрявцева?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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