Максим Виторган жестко «опустил» обидчика Ксении Собчак

Инцидент, который произошел во время дебатов вчера, когда Владимир Жириновский обругал последними словами Ксению Собчак, вызвал волну возмущения у многих звезд российского шоу-бизнеса. Лера Кудрявцева, Ксения Бородина, Полина Киценко, Яна Рудковская — высказались даже те, кто не поддерживает Ксению в качестве кандидата в президенты. Свое мнение выразила даже Алла Пугачева (угадайте, на чьей она стороне?). Все ждали реакцию супруга Ксении, но он довольно долго отмалчивался. Сегодня Максим Виторган, наконец, нарушил молчание.

«Мне тут стали поступать просьбы от трудящихся, мол "я ждала пост в защиту жены", "Чичваркина ты сразу послал, а Жириновского слабо?" (Жене, кстати, я ответил в его тоне только потому, что мы приятели) и т.д. Я понимаю вашу тягу к шоу. Это зрительская доля. Но, ребята, вы можете смотреть или не смотреть шоу, за которое вы заплатили. Но не вам решать быть ли шоу, за которое вы не платили. И либо сидите молча и ждите, либо идите в кассу. Истеричная бабушка Ж впаривает вам свои истерики уже больше 20 лет. И не моя вина, что вы покупаете билеты и в этот порнотеатр из года в год, чтобы посмотреть на уже дряблое тело этой старой уставшей примы порносцены. Ее, бабушку Ж, тоже осуждать не берусь – она продает то, что у нее есть (эти самые истерики) и то, что пользуется спросом у вас. Вам хочется, чтобы с ней у вас на глазах потрахался еще и я? Я, извините, пас. У меня на нее и не сработает ничего. Так что, вы уж сами как-то: "нюхните, вздрочните и спать" (с). Театр закрыт. Нас всех тошнит», — написал он в своем блоге.