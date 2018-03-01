Пугачева поддержала Собчак, облившую водой Жириновского

Вчера в Сети обсуждались президентские дебаты кандидатов на выборах, в ходе которых лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский оскорбил Ксению Собчак, а она вылила на него стакан воды. Общественность разделилась на два лагеря: одни посчитали правым Владимира Вольфовича, а другие поддержали его оппонентку.

Алла Пугачева оказалась на стороне последних: певица написала лаконичный комментарий к эмоциональному посту Ксении в Instagram. «Сумела раскрыть его. Молодец. Держись, Ксюша!» — заявила Алла Борисовна.