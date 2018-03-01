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Пугачева поддержала Собчак, облившую водой Жириновского

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Фото из Instagram Аллы Пугачевой
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Примадонна похвалила кандидата в президенты РФ Ксению Собчак, которая облила водой унизившего ее Владимира Жириновского.

Вчера в Сети обсуждались президентские дебаты кандидатов на выборах, в ходе которых лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский оскорбил Ксению Собчак, а она вылила на него стакан воды. Общественность разделилась на два лагеря: одни посчитали правым Владимира Вольфовича, а другие поддержали его оппонентку.

Алла Пугачева оказалась на стороне последних: певица написала лаконичный комментарий к эмоциональному посту Ксении в Instagram. «Сумела раскрыть его. Молодец. Держись, Ксюша!» — заявила Алла Борисовна.

Только вчера со мной спорил Соловьев и оскорблял Жириновский на телеканале Россия-1, так сегодня на Первом канале решили совместить - со мной спорил и оскорбил меня прямо ведущий так называемых дебатов. И снова никто из мужчин и коллег-оппонентов не вступился, не то что за женщину, а просто против хамства и нарушения регламента. Ведущий не имеет права спорить с кандидатом. Придется написать жалобу в ЦИК и Эрнсту, но, вне зависимости от их реакции, с этим ведущим это не дебаты а просто очередное жульничество. Женщины - не слабый пол, и разной степени хамское поведение и невмешательство остальных кандидатов я перенесу. В том числе, благодаря вашей поддержке, на улицах, в телефоне, в соцсетях. Очень хочу поблагодарить тех, кто начал флешмоб #женщинывместе - эта президентская кампания больше, чем мой частный поход против коррупции, несменяемости власти, войны. Наш общий марш за достоинство, против унижений, сексизма, хамства, глупости, равнодушия. Спасибо вам за солидарность и поддержку!

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Многие тут же вспомнили, что несколько лет назад Жириновский унизил и Пугачеву, неприятно высказавшись в ее адрес. Видимо, с тех пор Алла Борисовна затаила обиду на политика.

Фото: Instagram

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