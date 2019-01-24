Максим Виторган прокомментировал драку с Константин Богомоловым и поставил точку в этой истории

Сообщения о драке, которая произошла между 46-летним Максимом Виторганом и 43-летним Константином Богомоловым, взбудоражили Сеть. Поговаривают, что причиной этой ссоры стала близкая дружба режиссера и Ксении Собчак.

Получив сообщение об очередном свидании Ксении Собчак с Константином Богомоловым, Максим Виторган решил публично сообщить: отслеживать местонахождение жены и устраивать конфликты он не намерен.

«Ребята, завязывайте! 1. Я не работаю по вызову. 2. Я не выдержу второй раз такого визга. 3. Этот гештальт я закрыл», — написал мужчина в блоге.