Максим Виторган прокомментировал драку с Константин Богомоловым и поставил точку в этой истории

Сообщения о драке, которая произошла между 46-летним Максимом Виторганом и 43-летним Константином Богомоловым, взбудоражили Сеть. Поговаривают, что причиной этой ссоры стала близкая дружба режиссера и Ксении Собчак.
Получив сообщение об очередном свидании Ксении Собчак с Константином Богомоловым, Максим Виторган решил публично сообщить: отслеживать местонахождение жены и устраивать конфликты он не намерен.
«Ребята, завязывайте! 1. Я не работаю по вызову. 2. Я не выдержу второй раз такого визга. 3. Этот гештальт я закрыл», — написал мужчина в блоге.
«И, если когда-нибудь где-нибудь увидите меня с кем-нибудь Ксюше не пишите. Поздно. Займитесь собой. Все. Всем спасибо, все свободны», — поставил он точку, дав понять: больше публичных разборок не будет.
Напомним, что слухи о романе супруги Максима Виторгана с Константином Богомоловым появились в прессе в конце прошлого года. Чем все это закончится — покажет время.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram