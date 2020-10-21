Любовь к макаронам с сыром принесла мужчине 15 миллионов рублей

Каррауэй, узнав о победе, сразу позвонил матери и попросил перепроверить результаты. По его словам, на выигранные средства он купит новый дом для семьи.

Ранее 58-летний житель американского округа Энн-Эрандел, штат Мэриленд, по фамилии Черчтон, которому удалось разбогатеть после 20 лет игры в лотерею, раскрыл свою выигрышную тактику. Он поделился со всеми, как ему удалось сорвать джекпот в размере 50 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей). По его словам, он еженедельно покупает лотерейные билеты и вписывает в них одинаковую последовательность чисел. В прошлом они приносили ему небольшие призы до 840 долларов (около 65 тысяч рублей).

Мы также писали, что Анна Чаркович, проживающая в городе Куз Бэй в штате Орегон, стала миллионершей, выиграв в лотерею. В момент разбогатевшая американка уверена: что удача ей улыбнулась за совершенный хороший поступок.