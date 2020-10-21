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Любовь к макаронам с сыром принесла мужчине 15 миллионов рублей

Американец Маркеттон Каррауэй выиграл лотерею благодаря любви к макаронам с сыром, пишет UPI.

Мужчина живет в городе Голдсборо, штат Северная Каролина. Однажды он отправился в супермаркет, чтобы купить продукты для своего любимого блюда — макарон с сыром. На кассе американцу дали сдачу, но тут с ним «заговорила интуиция». «Я собирался в магазин купить макароны с сыром, чтобы приготовить их. Когда я подошел к прилавку, мужчина дал мне сдачу, и я собирался выйти из магазина, пока что-то не подсказало мне: «Купи билет», — объяснил он.

Купленный за пять долларов (около 400 рулей) лотерейный билет принес мужчине 200 тысяч долларов (15,4 миллиона рублей).

Каррауэй, узнав о победе, сразу позвонил матери и попросил перепроверить результаты. По его словам, на выигранные средства он купит новый дом для семьи.

Ранее 58-летний житель американского округа Энн-Эрандел, штат Мэриленд, по фамилии Черчтон, которому удалось разбогатеть после 20 лет игры в лотерею, раскрыл свою выигрышную тактику. Он поделился со всеми, как ему удалось сорвать джекпот в размере 50 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей). По его словам, он еженедельно покупает лотерейные билеты и вписывает в них одинаковую последовательность чисел. В прошлом они приносили ему небольшие призы до 840 долларов (около 65 тысяч рублей).

Мы также писали, что Анна Чаркович, проживающая в городе Куз Бэй в штате Орегон, стала миллионершей, выиграв в лотерею. В момент разбогатевшая американка уверена: что удача ей улыбнулась за совершенный хороший поступок.

Фото: Pexels.com

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