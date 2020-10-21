Любовь к макаронам с сыром принесла мужчине 15 миллионов рублей
Мужчина живет в городе Голдсборо, штат Северная Каролина. Однажды он отправился в супермаркет, чтобы купить продукты для своего любимого блюда — макарон с сыром. На кассе американцу дали сдачу, но тут с ним «заговорила интуиция». «Я собирался в магазин купить макароны с сыром, чтобы приготовить их. Когда я подошел к прилавку, мужчина дал мне сдачу, и я собирался выйти из магазина, пока что-то не подсказало мне: «Купи билет», — объяснил он.
Купленный за пять долларов (около 400 рулей) лотерейный билет принес мужчине 200 тысяч долларов (15,4 миллиона рублей).
Marquetton Carraway of Goldsboro was on the hunt for some mac'n'cheese when he grabbed a Mega Bucks scratch-off and scored himself a $200,000 prize. “I was about to walk out the store until something told me to, ya know, buy a ticket,” he said. Congrats! https://t.co/O0cvKH7AMa pic.twitter.com/gp9lEIjTks— NC Education Lottery (@nclottery) October 16, 2020
Каррауэй, узнав о победе, сразу позвонил матери и попросил перепроверить результаты. По его словам, на выигранные средства он купит новый дом для семьи.
Ранее 58-летний житель американского округа Энн-Эрандел, штат Мэриленд, по фамилии Черчтон, которому удалось разбогатеть после 20 лет игры в лотерею, раскрыл свою выигрышную тактику. Он поделился со всеми, как ему удалось сорвать джекпот в размере 50 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей). По его словам, он еженедельно покупает лотерейные билеты и вписывает в них одинаковую последовательность чисел. В прошлом они приносили ему небольшие призы до 840 долларов (около 65 тысяч рублей).
Мы также писали, что Анна Чаркович, проживающая в городе Куз Бэй в штате Орегон, стала миллионершей, выиграв в лотерею. В момент разбогатевшая американка уверена: что удача ей улыбнулась за совершенный хороший поступок.
Фото: Pexels.com
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