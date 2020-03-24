Миллионерша призналась, что помогло ей выиграть в лотерею огромные деньги

Анна Чаркович, проживающая в городе Куз Бэй в штате Орегон, стала миллионершей, выиграв в лотерею. В момент разбогатевшая американка уверена: что удача ей улыбнулась за совершённый хороший поступок.

Победительница рассказала, что с мужем они заметили потерявшегося ребенка и отвели его домой. После этого интуиция подсказала, что Анне необходимо купить лотерейный билет.

«Я подумала, что я сделала что-то хорошее, то со мной тоже должно произойти что-то хорошее, — рассказала миллионерша. — Я чувствовала, что выиграю. Это карма». Лотерейный билет принес Анне и Брайану Чаркович миллион долларов.