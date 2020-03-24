Миллионерша призналась, что помогло ей выиграть в лотерею огромные деньги
Анна Чаркович, проживающая в городе Куз Бэй в штате Орегон, стала миллионершей, выиграв в лотерею. В момент разбогатевшая американка уверена: что удача ей улыбнулась за совершённый хороший поступок.
Победительница рассказала, что с мужем они заметили потерявшегося ребенка и отвели его домой. После этого интуиция подсказала, что Анне необходимо купить лотерейный билет.
«Я подумала, что я сделала что-то хорошее, то со мной тоже должно произойти что-то хорошее, — рассказала миллионерша. — Я чувствовала, что выиграю. Это карма». Лотерейный билет принес Анне и Брайану Чаркович миллион долларов.
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Meet our $1 MILLION Raffle Winner: Ann C. from Coos Bay! Ann and her husband Brian are being super smart about their plans; they’ll hold onto most of their prize until they can decide the best course for their future. In the meantime, we hope they use at least a little of it to celebrate their good luck. ☘️😉If you purchased Raffle tickets, you could still be a $100 or $500 winner. Be sure to check your numbers on our app or copy link here: buff.ly/3dlSquG⠀ #Raffle #Winner #TogetherWeDoGoodThings #StPatricksDay #MillionaireDreams
Счастливый мужчина признался, что в его жизни сейчас творится настоящее безумие. Пока лотерейные победители не придумали, куда потратят выигрыш. «Мы предельно осторожны», — говорит Брайан.
Ранее сайт Passion.ru рассказывал, как женщина стала миллионершей в свой день рождения, купив выигрышный лотерейный билет.
Фото: Instagram
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