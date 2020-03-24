passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Миллионерша призналась, что помогло ей выиграть в лотерею огромные деньги

Женщина уверена, что в ее случае сработала карма.

Анна Чаркович, проживающая в городе Куз Бэй в штате Орегон, стала миллионершей, выиграв в лотерею. В момент разбогатевшая американка уверена: что удача ей улыбнулась за совершённый хороший поступок.

Победительница рассказала, что с мужем они заметили потерявшегося ребенка и отвели его домой. После этого интуиция подсказала, что Анне необходимо купить лотерейный билет.

«Я подумала, что я сделала что-то хорошее, то со мной тоже должно произойти что-то хорошее, — рассказала миллионерша. — Я чувствовала, что выиграю. Это карма». Лотерейный билет принес Анне и Брайану Чаркович миллион долларов.

Счастливый мужчина признался, что в его жизни сейчас творится настоящее безумие. Пока лотерейные победители не придумали, куда потратят выигрыш. «Мы предельно осторожны», — говорит Брайан.

Ранее сайт Passion.ru рассказывал, как женщина стала миллионершей в свой день рождения, купив выигрышный лотерейный билет.

Фото: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!