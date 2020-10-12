Мужчина, разбогатевший после 20 лет игры в лотерею, раскрыл секрет выигрыша

Американец сорвал крупный выигрыш в розыгрыше, состоявшемся 23 сентября. О том, что стал богат, Черчтон узнал на следующий день, проверив билет, купленный в магазине в Дилле.

«Я посмотрел на него, увидел несколько совпадающих чисел и решил, что выиграл 15 долларов, - вспоминает победитель. - Когда я увидел остальные числа, я понял, что произошло». В билете совпали все пять чисел, которые принесли американцу 50 тысяч долларов.

Мужчина объяснил, на что потратит деньги. «У нас всегда в семье была такая шутка. Я играю в свои лотереи, и моя жена всегда говорит, что если я выиграю, я могу расплатиться с ее машиной», - уточнил победитель. На выигрыш он хочет купить рыболовное судно и грузовик большего размера для его буксировки.