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Лию Ахеджакову срочно госпитализировали в Москве

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Лия Ахеджакова

Фото: Global Look Press

82-летняя актриса заболела коронавирусом.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, народная артистка России Лия Ахеджакова была госпитализирована с COVID-19 в субботу 9 января. Актриса находится в одной из столичных больниц в обычной палате. Ее состояние стабильное, без ухудшений, однако есть обострение ряда хронических заболеваний. Агент звезды прокомментировал: «Она госпитализирована с коронавирусом, чувствует себя нормально».

Лия Ахеджакова

Фото: Global Look Press

Напомним, что народная артистка Российской Федерации и одна из самых любимых миллионами наших зрителей актриса Лия Ахеджакова в основном играла второстепенные роли в очень известных фильмах, но делала это так, что ее героини в итоге многим запомнились даже больше, чем основные персонажи картин, в которых она снималась. Трогательная, забавная, обаятельная, талантливая — Лия Ахеджакова даже за несколько минут экранного времени умеет покорить любого.

Больше всего кинозрителям актриса известна по ролям в картинах режиссера Эльдара Рязанова «Небеса обетованные», «Служебный роман» и «О бедном гусаре замолвите слово». В 1994 году Лия Ахеджакова была удостоена звания народной артистки РФ.

Фото: Global Look Press

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