Лию Ахеджакову срочно госпитализировали в Москве

Напомним, что народная артистка Российской Федерации и одна из самых любимых миллионами наших зрителей актриса Лия Ахеджакова в основном играла второстепенные роли в очень известных фильмах, но делала это так, что ее героини в итоге многим запомнились даже больше, чем основные персонажи картин, в которых она снималась. Трогательная, забавная, обаятельная, талантливая — Лия Ахеджакова даже за несколько минут экранного времени умеет покорить любого.

Больше всего кинозрителям актриса известна по ролям в картинах режиссера Эльдара Рязанова «Небеса обетованные», «Служебный роман» и «О бедном гусаре замолвите слово». В 1994 году Лия Ахеджакова была удостоена звания народной артистки РФ.