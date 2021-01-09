Лию Ахеджакову срочно госпитализировали в Москве
Фото: Global Look Press
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, народная артистка России Лия Ахеджакова была госпитализирована с COVID-19 в субботу 9 января. Актриса находится в одной из столичных больниц в обычной палате. Ее состояние стабильное, без ухудшений, однако есть обострение ряда хронических заболеваний. Агент звезды прокомментировал: «Она госпитализирована с коронавирусом, чувствует себя нормально».
Фото: Global Look Press
Напомним, что народная артистка Российской Федерации и одна из самых любимых миллионами наших зрителей актриса Лия Ахеджакова в основном играла второстепенные роли в очень известных фильмах, но делала это так, что ее героини в итоге многим запомнились даже больше, чем основные персонажи картин, в которых она снималась. Трогательная, забавная, обаятельная, талантливая — Лия Ахеджакова даже за несколько минут экранного времени умеет покорить любого.
Больше всего кинозрителям актриса известна по ролям в картинах режиссера Эльдара Рязанова «Небеса обетованные», «Служебный роман» и «О бедном гусаре замолвите слово». В 1994 году Лия Ахеджакова была удостоена звания народной артистки РФ.
Фото: Global Look Press
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