Звезде советского кинематографа Лие Ахеджаковой — 80: яркие роли актрисы

Народной артистке Российской Федерации и одной из самых любимых миллионами наших зрителей актрисе Лие Ахеджаковой исполнилось 80 лет. Она в основном играла второстепенные роли в очень известных фильмах, но делала это так, что ее героини в итоге многим запомнились даже больше, чем основные персонажи картин, в которых она снималась. Трогательная, забавная, обаятельная, талантливая — Лия Ахеджакова даже за несколько минут экранного времени умеет покорить любого!