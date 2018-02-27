Лия Ахеджакова открестилась от скандального интервью по поводу российских хоккеистов
На днях один из давних знакомых Лии Ахеджаковой сделал перепост ее интервью в эфире радиостанции «Эхо Москвы», в котором актриса якобы жестко раскритиковала российских хоккеистов, недавно выигравших золотую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане. Другие друзья звезды сообщили ей об этом, и Лия Меджидовна пришла в ярость.
«Больше всего меня травмировало, что это мой приятель и что мы 35 лет с ним проработали в одном театре, встречались на сцене. Вася с ума сошел, — сказала Ахеджакова в беседе с журналистами РЕН ТВ. — То ли он был в алкогольном опьянении… Обидел. Обидел. Просто как он мог это перепостить? Вместо того, чтобы сказать: «Ах вы, свиньи, зачем играетесь с достойным человеком и что плохого она вам сделала, чтобы ее так оскорблять».
Ахеджакова объяснила, что интервью кем-то выдумано «от и до» и вообще она не интересуется хоккеем, а на Играх следила лишь за выступлениями фигуристов. «В интернете постоянно появляется какая-то мерзость. Я даже думаю, что я керлингистам (правильно я их назвала?) подмешала мельдоний», — горько заключила Лия Меджидовна.
Фото: Global Look Press