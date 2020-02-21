В августе 2018 года телеведущая Лера Кудрявцева стала мамой. Малышка, отцом которой является хоккеист Игорь Макаров, стала вторым и очень долгожданным ребенком для нее. По мнению поклонников пары, девочка растет красавицей и умницей, и в это немалый вклад вносят ее родители — водят Машу в бассейн и на уроки с педагогом. Дочери Леры Кудрявцевой так нравятся развивашки, что она не хочет с них уходить. Лера Кудрявцева и Игорь Макаров поженились в 2013 году. Маша их единственный общий ребенок. У 48-летней телеведущей есть взрослый сын от первого брака Жан Ленюк. Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!