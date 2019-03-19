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47-летняя Лера Кудрявцева снова беременна?

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram Леры Кудрявцевой
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Светские сплетники сообщили о третьей беременности Леры Кудрявцевой.

Семь месяцев назад, 13 августа 2018 года, известная телеведущая Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз. Старшему брату маленькой Маши, Жану Ленюку, сейчас 28 лет. Светские сплетники сообщают: менее чем через год у девочки может появиться младший братик или сестренка.

Источник — Telegram-канал издания Peopletalk. Инсайдер, который сообщил эту новость, предпочел остаться анонимным. Поклонники звезды уже задавали ей неудобные вопросы, заметив изменения в фигуре звезды в январе, но они остались без ответов.

Ни Лера Кудрявцева, ни ее супруг хоккеист Игорь Макаров, не комментируют эту информацию.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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