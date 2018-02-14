Ксения Собчак сравнила предвыборные плакаты действующего президента России с предвыборными плакатами Бориса Ельцина.

Кандидат в президенты России Ксения Собчак не скрывает, что на ее кампанию будут израсходованы немалые суммы. «Мы должны будем уложиться максимум в 15 миллионов долларов», — говорила она в интервью интернет-изданию «Медуза». Начинающий политик планировала вложить свои 40 миллионов рублей, остальное — деньги спонсоров.

Сильная команда, современные технологии — все это должно помочь Собчак достичь максимально возможных результатов. Сегодня в своем блоге Ксения раскритиковала кампанию действующего президента России, сравнив его плакаты с с предвыборными плакатами Бориса Ельцина.

«Лихие 90е говорите? "Мы любим ВВП потому что помним как было при Ельцине!" Ну-Ну)). Даже пиарщики тогда были лучше, видимо)) Ибо только в свободе рождаются идеи)! Владимир Владимирович, дорогой! У вас воруют даже пиарщики и креативщики!!! Задумайтесь», – написала она.