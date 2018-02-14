Ксения Собчак раскритиковала предвыборную кампанию Владимира Путина
Кандидат в президенты России Ксения Собчак не скрывает, что на ее кампанию будут израсходованы немалые суммы. «Мы должны будем уложиться максимум в 15 миллионов долларов», — говорила она в интервью интернет-изданию «Медуза». Начинающий политик планировала вложить свои 40 миллионов рублей, остальное — деньги спонсоров.
Сильная команда, современные технологии — все это должно помочь Собчак достичь максимально возможных результатов. Сегодня в своем блоге Ксения раскритиковала кампанию действующего президента России, сравнив его плакаты с с предвыборными плакатами Бориса Ельцина.
«Лихие 90е говорите? "Мы любим ВВП потому что помним как было при Ельцине!" Ну-Ну)). Даже пиарщики тогда были лучше, видимо)) Ибо только в свободе рождаются идеи)! Владимир Владимирович, дорогой! У вас воруют даже пиарщики и креативщики!!! Задумайтесь», – написала она.
В этом году Владимир Путин баллотируется на выборах президента России 2018 года в качестве самовыдвиженца. Фраза «Сильный президент — сильная Россия» стала ключевой в его предвыборной кампании, девизом посвященного кандидату сайта.
Возможно, эта критика была ответом на аналогичный поступок Путина. Тогда в ответ на его неудобный вопрос Собчак выдвинула свою программу, в которой были указаны, в том числе, признание Крыма территорией Украины и внесение изменений в законодательство, легализующих заключение и расторжение добровольных гражданских союзов между совершеннолетними вне зависимости от их пола и вероисповедания.
Выборы главы государства назначены на 18 марта 2018 года.
Фото: instagram