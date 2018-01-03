Ксения Собчак стала жертвой телефонного террориста.

«Подозреваю, что год будет полным сюрпризов! Они начались уже с первого дня! Какой-то прекрасный человек (видимо, имеющий доступ к моим личным данным) сообщил, что моя квартира заминирована. Второго числа ведь так приятно, когда дом эвакуируют, а к тебе приходит милиционер с собакой. По факту звонка заведено уголовное дело. И это только начало», — рассказала она в блоге.

«Травля началась», «Этого следовало ожидать. Таких "доброжелателей" Вы немало встретите на своем пути», «Слабоумие и отвага — это девиз таких "шуткарей". Сомневаюсь, что найдут и накажут», «А почему возмущаетесь? Танцы у храма можно, а троллить вас нельзя? Бумеранг», «Да уж... но из положительного хотя бы то, что милиционер с собакой, а собака — это символ года. Так что дай Бог год будет дальше хорошим», «Ксюха, бросай политику, наслаждайся сыночком, нервные клетки не восстановить», «Много всякой гадости и зависти вокруг Вас...( Но вы отчаянно смелая», — обсуждают фолловеры.

Журналистке до сих пор припоминают скандальное видео с танцами у церкви, которое ей пришлось удалить из Instagram. Как все это повлияет на ее политическую карьеру — покажет время.

Фото: instagram